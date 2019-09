Kilometers file na ongevallen op A7

Publicatie: di 17 september 2019 18.02 uur

TIJNJE - De hulpdiensten spoedde zich dinsdagmiddag omstreeks 17:00 uur richting de A7 van Heerenveen naar Drachten.

Ter hoogte van Tijnje botste een tweetal voertuigen op elkaar. Beide voertuigen werden na het ongeval in de middenberm geparkeerd, ondanks dat de rijbaan vrij werd gemaakt ontstond een file. In de file richting Drachten ontstond bij Luxwoude opnieuw een verkeersongeval, meerdere voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Een tweetal militairen verleende eerste hulp bij beide incidenten.

Een ambulanceverpleegkundige heeft enkele betrokkene gecontroleerd, niemand werd uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. Een bergingsbedrijf heeft de verschillende voertuigen met schade geborgen. Rijkswaterstaat en de politie zorgde voor een veilige werkomgeving.

Door de ongevallen ontstond een file van zeven kilometer lang.