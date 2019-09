Vrijspraak Drachtster van verduisteren rijplaten

Publicatie: di 17 september 2019 13.25 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Drachtster is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van de verduistering van een partij gestolen rijplaten. De rechtbank kwam tot de conclusie dat niet bewezen kan worden dat de Drachtster in juni vorig jaar een 29-jarige plaatsgenoot heeft geholpen 40 rijplaten te verbergen op het terrein van een schroothandel in Burgum.

Platen tijdelijk stallen

Het openbaar ministerie (OM) kwam wel tot het bewijs voor verduistering en eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De Drachtster heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat de rijplaten gestolen waren. Zijn plaatsgenoot zou hebben gevraagd of de platen tijdelijk bij het bedrijf in Burgum gestald mochten worden.

Peilbaken tussen rijplaten

De rijplaten waren geleverd door een verhuurbedrijf. Dat bedrijf was eerder al een partij platen kwijtgeraakt aan een paar oplichters, een van hen zou de 29-jarige Drachtster zijn. Toen in juni opnieuw 40 rijplaten werden besteld, waarschuwde het verhuurbedrijf de politie. Er werd een peilbaken geplaatst, waardoor de platen getraceerd konden worden tot de schroothandel in Burgum.

100.000 euro aan schade

De 29-jarige Drachtster en een 27-jarige inwoner van Westergeest zouden op grote schaal bedrijven hebben opgelicht. Zij stonden begin augustus terecht. In hun zaak hebben zich 15 gedupeerden gemeld die meer dan 100.000 euro aan schade claimen. Het OM eiste 8 en 6 maanden cel. De rechtbank doet in deze zaak op 1 oktober uitspraak.