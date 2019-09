Ovenbrand in appartement zorgt voor rookoverlast

Publicatie: ma 16 september 2019 20.34 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest maandagavond uitrukken voor een keukenbrand aan de Kupersstrjitte in Burgum. Het zou gaan om een ovenbrand in een appartement op de eerste verdieping.

Bij aankomst van de brandweer was de brand reeds gedoofd. Wel had de brand gezorgd voor behoorlijk rookoverlast in het complex. De brandweer heeft daarom het gebouwd geventileerd.

