Vlaggen Unie verhuist naar nieuw pand

Publicatie: ma 16 september 2019 18.25 uur

DRACHTEN - Een jonge ondernemer die zijn dromen waarmaakt daar is Sill Marinus (29), directeur - eigenaar van de Vlaggen Unie, een uitstekend voorbeeld van. De Drachtster ondernemer opent binnenkort officieel zijn nieuwe pand op Bedrijventerrein Azeven, aan de Ottolaan 12 in Drachten. Voor de deur van Ajax, Thialf en Van der Valk, maar ook in de tuin van vele particulieren staat een vlaggenmast met in top een vlag van Vlaggen Unie.

Sill Marinus ging werken bij een vlaggenleverancier, waar hij werd besmet met wat hij noemt ‘het vlaggenvirus’. Hij wist al snel dat hij voor zichzelf wilde beginnen en startte in 2011 vanuit zijn zolderkamer zijn Vlaggen Unie, de business liep zo goed dat hij al snel zijn intrek nam in een bedrijfspand. Dat is inmiddels alweer zo’n 5 jaar geleden. Sindsdien heeft de Vlaggen Unie een enorme vlucht genomen en de verhuizing naar het nieuwbouwpand is nu een feit.

Nieuw pand met showroom

Vlaggen Unie heeft inmiddels een team van medewerkers, zij geven advies en zorgen dat de leveringen soepel verlopen. “Wij hebben een service team dat dagelijks op de weg zit om vlaggenmasten te plaatsen en geheel gebruiksklaar op te leveren.” Vlaggen Unie heeft ruim 1000 vlaggenmasten en duizenden vlaggen op voorraad. De meeste bestellingen worden gedaan via de zeer overzichtelijke webshop. Klanten uit heel Nederland en ver daarbuiten hebben inmiddels de kwaliteit van Vlaggen Unie ontdekt. Voor wie toch graag van tevoren het product wil ‘voelen’ is in het nieuwe pand een mooie showroom ingericht.

Kwaliteit

Vlaggenmasten,vlaggen, banieren, beachflags en wimpels, in alle soorten en maten zijn zij bij de Vlaggen Unie verkrijgbaar. Sill: “Het is een prachtig product het kenmerkt een land of bedrijf en het is mooi dat wij daar aan mee mogen werken. Niet alleen privé maar ook zakelijk geeft een mooie vlaggenmast met een wapperende vlag of banier een welkom gevoel.”



Vlaggen Unie is te vinden aan de Ottolaan 12 in Drachten. Meer informatie is te vinden op de website www.vlaggenunie.nl.

