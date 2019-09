DamwÃ¢ld viert feest op de KrÃºshoeke met 'mega bbq'

Damwâld viert feest op de Krúshoeke met 'mega bbq'

Publicatie: ma 16 september 2019 16.25 uur

DAMWâLD - Op zaterdag 21 september vindt de eerste editie van het Wâldster Pún Feest plaats op de Krúshoeke in het dorp. Dit is de bekende kruising tussen de Haadwei, de Doniawei en de Foarwei.

Op de plaats waar voorheen een rotonde stond, komt op die datum een podium te staan, waar artiesten als Jelle B, Griet Wiersma, de Coolkids Party en de feestband Gang is alles hun opwachting zullen maken. Bijzonder aan het vrij toegankelijke feest is de 'Grootste barbecue van Fryslân'.

Kansen in Kernen

Het Wâldster Pún Feest is ontstaan doordat er vanuit het project 'Kansen in Kernen' nog een klein bedrag beschikbaar was om te besteden aan een feest voor de inwoners van Damwâld en omgeving. Wegens de aanleg van De Centrale As werden dorpskernen als die van Damwâld opgewaardeerd. Hoe goed dat gelukt is, kan tijdens de barbecue ook gelijk besproken worden.

De naam van het Wâldster Pún Feest is gekozen vanwege de historie van de Haadwei. "In armere tijden bestond de Haadwei vroeger uit puin", vertelt de Durk de Boer. Hij is één van de organisatoren. "Er is gekozen voor 'Wâldster', omdat het feest niet alleen voor Damwâldsters is, maar ook voor bewoners van omliggende dorpen."

Verbinding van twee kanten van Damwâld

De locatie voor het podium, midden op de doorgaande weg, was voor het Wâldster Pún Feest een logische keuze. "Door de ontwerper van de nieuwe Haadwei is deze plek nadrukkelijk aangewezen als een plek waar evenementen plaats zouden kunnen vinden. Bovendien is de Haadwei lang gezien als een scheiding in het dorp. We zien het nu liever als een plek die de twee kanten van Damwâld aan elkaar verbindt."

Het Wâldster Pún Feest begint om 13.00 uur met een fietstocht door langs het Centrale As-gebied, waarna om 15.00 uur het feest losbarst op de Krúshoeke. Voor fans van Jelle B is het een unieke kans om de zanger nog eens op te zien treden, voordat hij zijn gitaar aan de wilgen hangt.