Informatie-avond over kleine windmolens

Publicatie: ma 16 september 2019 13.36 uur

BAKKEVEEN - In het recent opgestelde bestuursakkoord van de provincie wordt de weg vrijgemaakt voor kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter. Maar is dat wel zo? In Bakkeveen wordt het antwoord gegeven. CDA Opsterland organiseert op 2 oktober een informatieavond. Een gebruiker van een kleine windmolen, de producent en een vertegenwoordiger van gemeente en provincie gaan het gesprek aan.

Na deze avond weet je precies wat de mogelijkheden zijn van de kleine windmolens maar ook of het al mogelijk is om één op je erf te plaatsen. Het is uniek dat alle informatie van producent tot provincie in één avond op deze wijze wordt gebundeld.

De avond wordt georganiseerd door CDA Opsterland. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De avond op 2 oktober 2019 begint om 19.30 uur en wordt gehouden bij Camping de Ikeleane in Bakkeveen. Aanmelden is handig en kan via de website van CDA Opsterland.