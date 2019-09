Zwemmen met viervoeters in Gorredijk

Publicatie: ma 16 september 2019 11.37 uur

GORREDIJK - Het zwemseizoen van zwembad De Delte is Gorredijk is weer voorbij en daarom kon zondag een ieder tussen 18.00 en 19.00 uur komen zwemmen met hun viervoeter in het zwembad.

Verschillende mensen kwamen met hun viervoeter naar het zwembad om lekker te gaan zwemmen. Zowel de baasjes als hun viervoeters genoten ervan. Zwembad De Delte hoop een ieder volgend seizoen weer terug te zien in het zwembad in Gorredijk.

FOTONIEUWS