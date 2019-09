Brandweer redt schaap uit sloot bij Warten

Publicatie: zo 15 september 2019 15.41 uur

WARTEN - De brandweer heeft zondagmiddag bij Warten een schaap van de verdrinkingsdood gered. Een echtpaar reed in de auto over het Leechlân bij Warten toen ze het schaap in de sloot zagen staan. Ze waarschuwden de brandweer en bleven in tussentijd het dier in de gaten houden.

Eén van de brandweerlieden moest het water in om het schaap te kunnen pakken. Met een aantal man lukte het om het dier weer op de wal te trekken waarna hij zich weer bij de rest van de kudde voegde.

