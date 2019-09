Gewonde bij botsing op N392 bij Terwispel

Publicatie: za 14 september 2019 21.54 uur

TERWISPEL - Op de Koaibosk (N392) bij Terwispel is zaterdagavond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Twee voertuigen kwam door nog een onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

De brandweer van Gorredijk werd gealarmeerd omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, ging het niet om een beknelling. Een passagier van één van de twee voertuigen is overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

