Zo ziet de nieuwe onderdoorgang Hurdegaryp eruit

Publicatie: za 14 september 2019 18.30 uur

HURDEGARYP - Sinds vrijdagavond is de nieuwe onderdoorgang in Hurdegaryp geopend voor het verkeer. In de video is te zien hoe je nu vanaf Leeuwarden naar Hurdegaryp rijdt.

Op dit moment is de komende weken alleen te gebruiken vanaf de richting van Leeuwarden. Er wordt een rijstrook vrijgehouden om nog enkele werkzaamheden in de tunnel te verrichten. Fietsers kunnen wel in beide richtingen gebruikmaken van de tunnel.

De opening van de onderdoorgang betekent definitief het einde van een spoorwegovergang in Hurdegaryp. Deze wordt dit weekeinde gesloopt en afgevoerd.