Gytsjerk dag lang in het teken van hulpdiensten

Publicatie: za 14 september 2019 17.40 uur

GYTSJERK - Het dorp Gytsjerk stond zaterdag de gehele dag in het teken van de hulpdiensten. De brandweer van Gytsjerk organiseerde namelijk een 112-dag bij de kazerne en omgeving aan de Rinia van Nautaweg 4 in Gytsjerk. Niet alleen de brandweer gaf een kijkje in de keuken, ook andere hulpverleningsdiensten zoals politie, ambulance en de waddenheli waren aanwezig.

De brandweer demonstreerde hoe ze te werk gaat bij de bevrijding van slachtoffers van een ongeval. Bezoekers konden een kijkje nemen in de verschillende voertuigen en ook de nieuwe tankautospuit van de post, welke deze zomer wordt opgeleverd, was te bekijken.

