Onthulling officieel gemeentelijk monumentenschild

Publicatie: za 14 september 2019 17.33 uur

DRACHTEN - Wethouder Marjan Sijperda en de heer Breuker onthulden zaterdagochtend het eerste gemeentelijke monumentenschild van Smallingerland. Dit is op initiatief van de heer Breuker en Smelne's Erfskip. De gemeente Smallingerland ondersteunt deze actie en biedt alle eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid om het monumentenschildje aan te vragen voor hun pand.

De onthulling was bij Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen aan de Stationsweg 49 in Drachten. Na de onthulling was er tot 12.00 uur gelegenheid om rond te kijken in het historische pand.

Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen is gevestigd in een gemeentelijk monument. Het pand is in 1909 gebouwd als woning met apothekersruimte, maar in 1928 werd het verbouwd tot notariskantoor. De heer Breuker klopte aan bij Smelne's Erfskip om te

onderzoeken of er niet meer met de historie van het pand gedaan kon worden. Zo is het balletje van het gemeentelijk monumentenschild gaan rollen. Er kunnen nog in totaal 140 gemeentelijke monumenten volgen met een schildje op de gevel. Iedere eigenaar van een

gemeentemonument ontvangt een brief van de gemeente over de aanvraag van het schild.

FOTONIEUWS