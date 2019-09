Hema bekogeld met eieren

Publicatie: za 14 september 2019 17.15 uur

KOLLUM - De Hema in Kollum werd vrijdagavond het doelwit van eiergooiers. In het rond het pand werd er omstreeks 20.50 uur met eieren gegooid door jongeren. "Alles zat eronder inclusief de ramen en kleding" zo laat het personeel weten via Facebook.

Mirjam van Houten van de Hema laat weten dat er camerabeelden van de daders zijn. Ze geeft de jongens de kans om zelf langs te komen om onder andere excuses aan te bieden.