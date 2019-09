Brandweer nog uren bezig met nablussen

Publicatie: vr 13 september 2019 17.09 uur

MUNNEKEZIJL - De brandweer is nog tot zaterdagochtend bezig om de brand te blussen aan de Nittersweg in Munnekezijl. Vrijdagochtend brak om zeven uur brand uit in de loods.

In de loods lag stro opgeslagen. Brandweerlieden uit Dokkum, Kollum, Burgum, Grijpskerk, Heerenveen, Groningen-Stad en Zoutkamp werden opgeroepen om de brand te blussen. Ook werd er een NL-Alert uitgegeven in verband de vele rook die vrijkwam bij de brand. De loods en een kantoor gingen verloren bij de brand. Er raakte niemand gewond, wel raakten ook drie voertuigen beschadigd door de brand.

Met shovels worden nog steeds de strobalen uit elkaar getrokken. De brandweerlieden koelen de shovels na een tijdje in verband de warmte van de strobalen. Volgens de brandweer zal zeker nog tot morgenochtend duren totdat alle vuurhaarden zijn geblust.

In #Munnekezijl Met shovels worden strobalen verplaatst, uit elkaar gehaald en afgeblust. Het zal zeker nog tot morgenochtend duren voordat alle vuurhaarden zijn geblust. Door water op het vuur te plaatsen ontstaan er stoomwolken. Dit zal voor de omgeving waarneembaar zijn. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) September 13, 2019

