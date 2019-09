Stalkingszaak:naaktfotoâ€™s van laptop worden gewist

Stalkingszaak:naaktfoto’s van laptop worden gewist

Publicatie: vr 13 september 2019 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoner van Gorredijk is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van het stalken van zijn ex-vriendin. Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog zes maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk omdat de Gorredijker - nadat de relatie begin september vorig jaar tot een einde was gekomen - zijn ex steeds zou hebben lastiggevallen.

Geblokkeerd op Whatsapp

De rechtbank kwam tot een vrijspraak, in elk geval wat de stalking betrof. De ex-vriendin heeft volgens de rechtbank niet duidelijk aangegeven dat ze de man niet meer wilde zien of geen berichten meer van hem wilde ontvangen. Ze had hem geblokkeerd op Whatsapp, maar vervolgens ook weer gedeblokkeerd. Bij mailtjes die over en weer waren gestuurd, ging het initiatief volgens de rechtbank deels uit van de vriendin.

Moeite met verbreken liefdesrelatie

Uit het dossier kwam volgens de rechtbank een beeld naar voren ‘van twee mensen die moeite hadden met het verbreken van een liefdesrelatie’. ‘Ze konden niet met elkaar maar ook niet zonder elkaar’, aldus de rechtbank. De vriendin zou in de betreffende periode ‘tegengestelde signalen’ richting de verdachte hebben gegeven. De man werd vrijgesproken van de stalking.

Contactverbod overtreden

De rechtbank achtte wel bewezen dat hij, nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van stalking, het contactverbod dat vanuit justitie was opgelegd had overtreden. Ook heeft hij zijn ex op 30 januari mishandeld door haar op het achterhoofd te slaan. Verder heeft de man een aantal mails aan de vrouw gestuurd ‘met onaangename inhoud’, aldus de rechtbank. Hij had onder andere een naaktfoto van de vriendin gestuurd met de tekst ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’.

Alle naaktfoto's verwijderd

De Gorredijker kreeg een werkstraf van 120 uur. Hij mag geen contact zoeken met zijn ex en mag niet binnen een straal van 40 meter rond haar woning komen. Elke keer dat hij die verboden overtreedt, gaat hij een week de cel in, met een maximum van zes maanden. Verder moet hij 1000 euro smartengeld aan zijn ex betalen. Nadat hij werd aangehouden, nam de politie zijn telefoon en een paar laptops in beslag. De apparatuur krijgt hij terug, maar niet voordat de politie alle naaktfoto's heeft verwijderd.