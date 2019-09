Man tegen machinist: 'Je bent een vreemde pipo'

Publicatie: vr 13 september 2019 11.30 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe was een 51-jarige inwoner van De Westereen in het voorjaar verbaal tekeergegaan: begin april had hij de machinist van de stoptrein van Groningen naar Leeuwarden bedreigd. Twee maanden later, op 20 mei, bedreigde hij zijn achterbuurvrouw en haar stiefvader. Beide keren was er drank in het spel. De Westereender verzekerde rechter Tom Wiersma vrijdag dat hij geen drankprobleem heeft.

‘Een vreemde pipo’

Op 7 april ging hij over de rooie toen de deuren van de stoptrein Groningen – Leeuwarden op het station in De Westereen niet opengingen. Dat was nog tot daaraan toe, maar de trein reed vervolgens door, met de passagiers die in De Westereen uit wilde stappen. De verdachte stapte naar voren, naar de bestuurderscabine en liet zich verbaal behoorlijk gelden. Zelf zei hij dat hij alleen maar tegen de machinist had gezegd dat hij ‘een vreemde pipo’ was.

Voor de ‘hasses’ slaan

De machinist had een andere lezing: de Westereender zou hem, terwijl hij op de deur ramde, hebben uitgemaakt voor ‘tyfuslijer’ en ‘mongool’. En daar bleef het niet bij. De verdachte zou ook nog hebben gedreigd de machinist neer te slaan en voor de ‘hasses’ en neer te ‘huffen’. De machinist voelde zich dermate bedreigd dat hij de politie belde. Uiteindelijk haalde een passagier de Westereender weg bij de cabinedeur.

‘99 procent wil haar weg hebben’

Op 20 mei was het weer raak: ditmaal schold de man zijn achterbuurvrouw en haar stiefvader de huid vol. De Westereender had het gevoel dat de buurvrouw, die samen met haar stiefvader een schuurtje aan het schuren was, hem aan het jennen was. Ze maakte lawaai en begluurde hem, zei hij. Hij zou niet de enige zijn geweest die een hekel aan de buurvrouw heeft. ‘Ik denk dat 99 procent van de buurt haar daar weg wil hebben’.

‘Ik haal een wapen uit de wapenkluis’

Hij zou hebben gedreigd de buurvrouw en haar stiefvader dood te schieten. ‘Ik haal een wapen uit de wapenkluis’, zou hij hebben geroepen. Dat klopte ook niet, volgens de verdachte. ‘Ik heb gezegd, als ik jonger was geweest dan had ik een buks uit de wapenkast gehaald en je voor de kop geschoten’. Omdat de politie vermoedde dat er – opnieuw- drank in het spel was, bij het incident in de trein had de man ook gedronken, moest er geblazen worden.

‘Hele dure biertjes’

Het resultaat was een alcoholpromillage van 2,49. Dan moest hij volgens de rechter wel een geoefend drinker zijn. Officier van justitie Margreeth Meijer typeerde de Westereender als ‘een man met het hart op de tong’. ‘Hij zegt wat hij denkt’. Zij eiste een boete van 500 euro. ‘Dan worden het wel hele dure biertjes die u gedronken heeft’, stelde de officier. De rechter nam de eis over. Vooral de situatie in de trein was heel bedreigend geweest, vond Wiersma. De macinist kon zijn plek niet verlaten, dan was de trein abrupt gestopt. ‘En het was best wel een drukke trein’, aldus Wiersma. Hij bepaalde dat de Westereender 250 euro smartengeld aan de machinist moet betalen.