Brugstoringen: gemeente roept provincie op matje

Publicatie: vr 13 september 2019 10.50 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel is de storingen met de brug in Burgum zat. In een brief, deze week verzonden naar de provincie, wordt gedeputeerde Avine Fokkens op het matje geroepen. Ze moet zo spoedig mogelijk op het gemeentehuis in Burgum komen om tekst en uitleg te geven aan wethouder Tytsy Willemsma.

De nieuwe brug van Burgum is tot op heden namelijk niet een succes. De eerste storingen kwamen nadat eind april 2018 de brug voor het eerst op afstand werd bediend. Op 4 mei 2018 was de eerste storing (voor zover bekend). Daarna volgde een tiental storingen in de zomermaanden. De ene keer gingen de slagbomen niet omhoog en de andere keer wilde het brugdek niet omlaag.

Vorig jaar is er tussen de gemeente en de provincie ook overleg geweest om procedures op te stellen bij het geval van een storing. Er is alleen niets van de procedures te merken als er een storing ontstaat. Alleen aan de zijde van Burgum worden (door de gemeente) hekken geplaatst en verder regelt de provincie niets.

Belang brug

De gemeente benadrukt in de brief dat de brug Burgumerdaam van cruciaal belang is voor de hulpdiensten wanneer 'elke seconde telt'. De brug wordt volgens de gemeente dagelijks gebruikt door zo'n 13.000 voertuigen.

Aanrijdtijd monteur onacceptabel

Bij de gemeente is onbekend wat de oorzaak van de storingen is. Wel is duidelijk dat het probleem vaak binnen enkele minuten is opgelost nadat de monteur aanwezig is. Het duurt alleen meer dan twee uur voordat deze komt. De gemeente vindt deze lange aanrijdtijd onacceptabel.

Gevolgen storing

De gemeente schetst in de brief de situatie tijdens de meest recente storing: "Fietsers en voetgangers hebben zo'n 3 uur moeten wachten voor de brug. Werknemers konden niet op hun werk/thuis komen."

"Er is zelfs een fietser door het aquaduct gereden. Een aanwonende met een bootje heeft geheel belangeloos mensen over het water gezet. Gezien het grote vaarverkeer en de locatie nabij de brug is dit een ongewenste en onveilige situatie."

De gemeente wil met de provincie Fryslân nieuwe afspraken maken over adequate communicatie en omleidingsroutes.