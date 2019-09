Automobilist uit Harkema botst met fietsster

Publicatie: vr 13 september 2019 09.15 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige vrouw is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in Leeuwarden. De vrouw fietste op de kruising van de Huizumerlaan met de Jansoniusstraat waar ze met een 61-jarige automobilist uit Harkema in botsing kwam. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie verleende de fietsster geen voorrang aan de automobilist met de aanrijding tot gevolg.