Ziekenhuis organiseert schoonmaak vanaf 2020 zelf

Publicatie: do 12 september 2019 18.19 uur

DRACHTEN - Nij Smellinghe in Drachten neemt op 1 januari 2020 zo'n 70 schoonmaakmedewerkers in dienst om de schoonmaak van het ziekenhuis in eigen beheer te regelen. Deze medewerkers werken vanuit schoonmaakbedrijf CSU al in Nij Smellinghe en worden overgenomen. Nij Smellinghe haalt met dit strategisch besluit specialistische kennis van ziekenhuisschoonmaak in huis en krijgt meer grip op de aansturing en doorontwikkeling van de kwaliteit van schoonmaak.

Het schoonmaken van een ziekenhuis is vakmanschap en heeft direct invloed op de patiëntenzorg. Expertise op het gebied van hygiëne en infectiepreventie is essentieel om besmettingen en infecties te voorkomen of, wanneer nodig, in te perken. Vanaf 2020 beschikt Nij Smellinghe zelf over alle benodigde en waardevolle kennis.

Nij Smellinghe neemt de medewerkers, inclusief operationele leiding, over die al in Nij Smellinghe zijn gedetacheerd. De overname vindt plaats in goed overleg met de huidige schoonmaakorganisatie en conform de Wet Overgang van Onderneming. Dit betekent dat de contractafspraken met de werknemers en arbeidsvoorwaarden in stand blijven of verbeteren.