Onderdoorgang Hurdegaryp vanaf vrijdag deels open

Publicatie: do 12 september 2019 18.13 uur

HURDEGARYP - De onderdoorgang in Hurdegaryp is bijna af. Op dit moment bevestigt de aannemer de siertegels op de betonwanden in de onderdoorgang. Voor de veiligheid van de tegelaars en om hen de ruimte te geven het werk uit te voeren is vanaf vrijdag 17.00 uur één rijstrook open voor autoverkeer. De officiele opening vindt dan ook plaats samen met buurtbewoners. Na afloop is er een barbecue.

Autoverkeer kan vanaf dat moment Hurdegaryp in vanaf de nieuwe rotonde door de onderdoorgang. Het autoverkeer vanuit Hurdegaryp naar Leeuwarden wordt omgeleid via Quatrebras. De omleidingsroute geldt tot uiterlijk 30 september om 17.00 uur. Daarna is de onderdoorgang open voor verkeer in beide richtingen. Fietsers kunnen de onderdoorgang in beide richtingen vanaf 13 september 17.00 uur gebruiken.



Sloop spoorwegovergang

In het weekend van 14 en 15 september rijden er geen treinen maar bussen tussen Leeuwarden en Buitenpost. Dan wordt aan het spoor voor het project Extra Sneltrein Leeuwarden - Groningen. Gedurende deze treinvrije periode wordt de overweg in de Rijksstraatweg gesloopt en verwijderd. Het verkeer kan de overweg vanaf vrijdag niet meer gebruiken.