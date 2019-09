Boze Westereense (38) prikt autobanden lek

Publicatie: do 12 september 2019 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van De Westereen (38) is donderdag wegens het leksteken van een paar autobanden door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een boete van 300 euro. De vrouw had medio vorig jaar drie banden van de auto van haar toenmalige schoonzus lek gestoken. Ze was met haar moeder en haar schoonzus naar een feestje geweest. Op de terugweg kregen ze ruzie.

Banden lek geprikt

Terug in De Westereen was de schoonzus uitgestapt en weggelopen. Tegen de politie zei ze dat ze lawaai hoorde. Toen ze bij de auto kwam, waren drie banden lek en waren de spiegels kapot. In het linker voorspatbord zat een deuk. De Westereense gaf toe dat ze banden had lek geprikt, destijds zei ze tegen de politie dat ze zich niet kon herinneren dat ze aan de spiegels had gezeten. Ze vermoedde dat de schoonzus dat zelf had gedaan.

Helemaal niks laten repareren

Wat haar betrof was het allemaal niet van toepassing omdat de auto eigenlijk van haar broer was. Omdat die nog niet oud genoeg was, stond de auto op naam van zijn vriendin, haar schoonzus. De schade aan de banden had ze aan haar broer betaald. ‘De broer zou zelf nieuwe spiegels op de auto hebben laten zetten. ‘Ze heeft helemaal niks laten repareren’, zei de vrouw. Ze was het er dan ook niet mee eens dat ze bij wijze van schikking een rechtszaak kon voorkomen door ruim 1500 euro te betalen.

Bewijsstukken

De auto zou inmiddels op naam van haar broer staan. ‘Zij eist iets wat niet van haar is’, merkte de Westereense op. Officier van justitie Jeroen Houwink vroeg om bewijsstukken over wie nu de eigenaar van de auto was. Die had de verdachte niet bij zich. Houwink eiste een boete van 300 euro en vergoeding van de schade aan de (ex-) schoonzus. De rechter wees alleen de boete toe. De schadevordering verklaarde zij niet-ontvankelijk. De claim riep teveel vragen op vond Dijkstra.