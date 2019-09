Garyp: 26 bedrijven openen deuren tijdens open dag

Publicatie: do 12 september 2019 13.01 uur

GARYP - De ondernemersvereniging Garyp organiseert zaterdag 14 september een open bedrijvendag in Garyp. Er doen 26 bedrijven aan mee. De ondernemers geven deze dag uitleg over hun werkzaamheden en laten hun bedrijf zien. Daarnaast zijn er nog leuke workshops, springkussens en nog veel meer. Via een foto-puzzeltocht is het mogelijk om alle deelnemende bedrijven op leuke manier te vinden en bezoeken. Bij elk deelnemend bedrijf hangt een poster met een vraag over één van de andere deelnemende bedrijven. Er is bovendien een ballonvaart voor 2 personen te winnen.

In Garyp vindt u een grote diversiteit aan bedrijven, van uitvaartverzorging tot schildersbedrijven, hoveniers, pedicure en ook het Enerzyhûs zet de deuren voor een ieder open.