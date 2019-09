Hoe blijft Ameland bereikbaar na 2030?

Publicatie: do 12 september 2019 10.15 uur

DOKKUM - In de IJsherberg te Dokkum presenteerden deze week Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland mogelijke oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal. Zo'n 50 mensen kwamen dinsdagavond langs.

Na uitleg over de natuurlijke stroming van zand en slib in de Waddenzee kwamen meerdere scenario's voor de toekomst in beeld. Het 1e scenario is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Hierin blijft de route Holwerd-Nes gehandhaafd en worden vracht en personen met een auto gescheiden van personen zonder auto. Scenario 2 is het optimaliseren van het bestaande en het veranderen van de vaarroute. Hierin wordt de vertreklocatie verplaatst naar Ferwert, omdat dan een betere aansluiting op de natuurlijk geulen mogelijk is. Op Ameland blijft Nes de locatie. Het 3e scenario bestaat uit een niet-varende oplossing: een tunnel onder het Wad.

De reacties van de aanwezigen waren betrokken en positief kritisch. Aan de hand van stellingen discussieerden aanwezigen over hoeveel belang ze hechten aan onder meer frequentie, aanlandplek en de mogelijkheid om de auto mee te nemen en hoe ze aankijken tegen varen op tij, duurzaamheid en de kosten van het baggeren.

Op 18 september 2019 is er een nieuwe informatieavond op Ameland. Tijdens deze avond gaan de betrokken partijen met de bewoners van Ameland in gesprek over de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook de resultaten van de avond van 10 september worden meegenomen in de rapportage.