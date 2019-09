Auto slaat over de kop in Gorredijk

Publicatie: wo 11 september 2019 21.21 uur

GORREDIJK - De hulpdiensten zijn woensdagavond gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Badweg in Gorredijk. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en sloeg vervolgens over de kop met de auto en kwam in de sloot terecht. Omdat de bestuurder mogelijk bekneld zat, werd ook brandweer van Gorredjjk gealarmeerd.

Eenmaal ter plaatse bleek de bestuurder en de bijrijder al uit het voertuig te zijn. De bestuurder is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kon na een paar minuten na de melding retour naar de kazerne.

