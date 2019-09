Harde kopstoot in Dokkumer cafÃ©: werkstraf

Harde kopstoot in Dokkumer café: werkstraf

LEEUWARDEN - Een Damwâldster (39) die in de nacht van 12 mei een forse kopstoot uitdeelde in een café aan de Markt in Dokkum moest woensdag voor de rechter verschijnen. De man zag zich geconfronteerd met een forse schadeclaim. Vlak voor hij een andere bezoeker van het café een kopstoot gaf, was er ruzie geweest. Iemand, een vriend van het latere slachtoffer, was naar buiten gestuurd.

Hij of ik

Toen het slachtoffer de jas van zijn vriend uit het café wilde halen, liep hij de verdachte tegen het lijf. Volgens de Damwâldster kwam de man dreigend op hem af. ‘Ik had het idee dat hij verhaal kwam halen. Ik had echt het gevoel het is hij of ik’, zei hij. Hij bedacht zich niet en haalde uit. Het slachtoffer zou later verklaren dat hij geen kwaad in de zin had en alleen maar de jas van zijn maat wilde halen.

Hevig bloedende snee

Getuigen hadden het incident ook verschillend beleefd. De portier had ook het gevoel dat het slachtoffer verhaal wilde halen. Een vrouw die bij het slachtoffer en diens vriend hoorde, had verklaard dat het slachtoffer totaal niet agressief was. De man had een hevig bloedende snee in zijn gezicht opgelopen. Naderhand had hij last van hoofdpijn. Hij kwam met een forse schadevergoeding: omdat hij niet in zijn eigen zaak kon werken, hij is slager, moest hij personeel inhuren.

Smartengeld

In totaal vorderde hij bijna 3100 euro van de Damwâldster. Die toonde zich schuldbewust, hij heeft na het voorval nog geprobeerd om contact te zoeken met het slachtoffer. Die stelde daar geen prijs op. De Damwâldster kreeg een werkstraf van 80 uur. De rechter bepaalde dat de man in elk geval 580 euro smartengeld moet betalen en een kleine 170 euro aan kosten. Het restant van de claim werd niet toegewezen, onder meer omdat bepaalde klachten niet waren onderbouwd met bewijsstukken. Het slachtoffer kan nog naar de burgerlijke rechter stappen om de schade te verhalen.