Brieven van buurtapp Nextdoor ook in de regio

Publicatie: wo 11 september 2019 11.57 uur

DE WESTEREEN - Ook in De Wâlden duiken inmiddels ongevraagde brieven op van het Amerikaanse Nextdoor. Nextdoor is een buurtapp die vergelijkbaar is met WhatsApp-buurtpreventiegroepen. In de media zijn de berichten over de app wisselend en controversieel.

Bewoners van de Tolwei in De Westereen ontvingen deze week een brief met de oproep om Nextdoor te gaan gebruiken. De afzender is een bekende uit de straat. De brieven duiken op in vele dorpen in Nederland.