Overlast of niet: windmolen hoeft niet stiller

Publicatie: wo 11 september 2019 11.37 uur

KOLLUM - Een windmolen aan de Brongersmawei in Kollum hoeft niet stiller te worden gemaakt. Een omwonende had geluidsoverlast van de windmolen en klaagde bij de gemeente. Noardeast-Fryslân hoeft echter geen maatregelen te nemen tegen de eigenaar van de windmolen om hem stiller te maken. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag besloten.

De buren waren met de zaak naar de Raad van State gegaan omdat ze het niet eens waren met het besluit van de gemeente. De Raad van State vindt echter dat de windmolen niet in een officieel stiltegebied staat (aangewezen door de provincie). Dit betekent dat de gemeente geen stappen hoeft te zetten tegen de eigenaar van de windmolen. Bovendien voldoet de windturbine aan de wettelijke geluidsnormen voor windturbines.