Brandweer Gytsjerk organiseert 112-dag

Publicatie: wo 11 september 2019 10.29 uur

GYTSJERK - De brandweer in Gytsjerk houdt op zaterdag 14 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een 112-dag. Locatie van dit spektakel is de kazerne en omgeving aan de Rinia van Nautaweg 4 in Gytsjerk. Niet alleen de brandweer geeft een kijkje in de keuken, ook andere hulpverleningsdiensten zoals politie, ambulance en de waddenheli zijn aanwezig.



Demo's beleven, voertuigen bekijken

Tijdens de open dag is er een gevarieerd programma voor jong en oud waarbij verschillende onderdelen van het werkveld aan bod komen. Zo zijn er verschillende demonstraties, is er voorlichting aanwezig en zijn er voor kinderen leuke activiteiten. Ook laat de brandweer zien hoe ze te werk gaat bij de bevrijding van slachtoffers van een ongeval en krijgt het publiek tips over hoe te handelen bij brand. Natuurlijk hoort een kijkje nemen in de verschillende voertuigen hier ook bij. Ook de nieuwe tankautospuit van de post, welke deze zomer wordt opgeleverd, is te bekijken.



Partners bij hulpverlening

Ook partners in de hulpverlening zijn aanwezig tijdens de open dag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politie, ambulance, snel inzetbare medische teams, defensie met de crashtender van de vliegbasis en het Rode Kruis. Ook is deze dag de waddenheli, welke normaal gesproken gestationeerd is op vliegbasis Leeuwarden, aanwezig en te bezichtigen.