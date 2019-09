Dokkumer juwelier maakt ambtsketen gemeente

Publicatie: wo 11 september 2019 09.55 uur

DOKKUM - Juwelier Wytse Piersma uit Dokkum gaat de nieuwe ambtsketen voor de gemeente Noardeast-Fryslân maken. Dat heeft een gemeentelijke commissie bestaande uit drie raadsleden, een wethouder, griffier en een communicatieadviseur unaniem besloten.

Op 1 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan, een logisch gevolg daarvan is dat er naast een nieuw gemeentewapen een ambtsketen wordt gemaakt. Na het vaststellen van het nieuwe gemeentewapen is er een oproep uitgegaan waarin stond dat de gemeente op zoek was naar een edel-/goud-/zilversmid die de nieuwe ambtsketen voor de gemeente Noardeast-Fryslân wil ontwerpen en maken.



Het aantal en de kwaliteit van de inzendingen was indrukwekkend. Maar liefst twaalf partijen hebben gereageerd. Het was best lastig om een goede keus te maken uit de reacties. De inzendingen zijn beoordeeld op basis van motivatie, portfolio, vestiging en ervaring met het maken van een ambtsketen. Uiteindelijk zijn vier partijen uitgenodigd om een presentatie te houden. Het besluit om te kiezen voor juwelier Piersma was unaniem.



Wytse Piersma is zoals hij zelf zegt zeer 'Grutsk’. ”Een ambtsketen is een prachtig sieraad om te maken. En als Dokkumer vind ik het een grote eer. Wat het extra bijzonder maakt is dat ik hiermee in de voetsporen van mijn vader treed. Hij maakte ook al de ambtsketen voor de gemeente Dongeradeel”.

De gemeente en Wytse Piersma streven ernaar om de nieuwe ambtsketen tijdens de raadsvergadering te onthullen door deze tijdens de installatie van de nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân bij hem of haar om te hangen. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in januari 2020 beëdigd.