Tijdelijk wonen in de regio? Carex heeft plek

Publicatie: di 10 september 2019 16.25 uur

DOKKUM - Mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke woning in Noordoost Friesland kunnen op dit moment goed terecht bij CareX Fryslân. Zij hebben momenteel in Dokkum, Driezum en Broeksterwâld eengezins- en seniorenwoningen in beheer. De huizen kunnen tijdelijk bewoond worden. In de toekomst zullen deze woningen gesloopt worden.

Door de tijdelijke bewoning blijft de buurt leefbaar en netjes bewoond. CareX helpt op deze manier mensen die tijdelijke woonruimte zoeken, bijvoorbeeld door scheiding / relatiebreuk. Naast de woningen in Lemmer heeft CareX Fryslân panden en woningen in beheer in onder andere Workum, Sneek, Joure, Heerenveen en Woudsend.