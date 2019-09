Tientallen bankbiljetten van 50 euro op A7

Publicatie: di 10 september 2019 15.49 uur

DRACHTEN - Automobilisten keken dinsdagmiddag raar op toen ze over de A7 tussen Drachten en Groningen reden. Tientallen bankbiljetten van 50 euro vlogen door de lucht.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om het geld te verzamelen. Dit werd vooral gedaan om te voorkomen dat automobilisten zouden stoppen om het geld op te gaan rapen. De politie laat weten dat het niet om duizenden euro's zou gaan. Hoeveel geld er is gevonden, is nog onbekend. Er zal een onderzoek naar de herkomst van de biljetten komen. Er wordt ook gekeken of de biljetten echt zijn of namaak. Verder zal het geld als 'verloren voorwerp' worden behandeld, aldus de politie.