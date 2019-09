Boze buurtbewoner springt op motorkap hardrijder

Publicatie: di 10 september 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Vanwege het vertonen van gevaarlijk verkeersgedrag kreeg een 23-jarige Drachtster dinsdag van de kantonrechter in Leeuwarden een boete van 200 euro. De Drachtster zou op 14 september vorig jaar met hoge snelheid door Tijnje zijn gereden op een plek waar 30 kilometer per uur het maximum was. Een bewoner was boos geworden en had geroepen dat hij normaal moest doen.

Zwaaien met een hamer

In eerste instantie was de Drachtster doorgereden, maar later bedacht hij zich. Tegen rechter Marijke Jansen zei hij dat ‘geen gedonder’ wilde hebben. ‘Ik wilde het oplossen’, zei de Drachtster. Hij vroeg een vriend om achter hem aan te rijden. ‘Ik voelde me niet veilig’, aldus de verdachte. Eenmaal terug in Tijnje liep het behoorlijk uit de hand. De man die hem eerder had aangesproken zwaaide met een hamer toen hij de auto van de Drachtster in het vizier kreeg.

‘Een soort bonk’

‘Hij riep dingen, ik dacht dat hij niet bereid was om te praten’. De Drachtster liet de auto doorrollen. Met de deur open en omgedraaid in de stoel riep hij nog wel richting de man met de hamer dat die normaal moest doen. Ineens hoorde hij ‘een soort bonk’ en zag tot zijn schrik dat er een man bij hem op de motorkap zat. De man, een buurtbewoner, was volgens eigen zeggen midden op straat gaan staan om de weg te versperren.

Barst in de ruit

Hij zou op de motorkap en voorruit hebben gebeukt, met een paar deuken en een barst in de ruit als gevolg. Volgens een getuige kon de buurtbewoner geen kant op en werd hij min of meer aangereden. De Drachtster verzekerde de rechter dat de man hem later in een gesprek tot twee keer toe heeft verzekerd dat hij bewust op de motorkap is gesprongen, uit onvrede over wat er bij hem in de straat gebeurde.

‘Gevaar of hinder’

De Drachtster was doorgereden. ‘Ik dacht dat ze beide boos op me waren’. Het verwijt dat de officier van justitie hem maakte, was niet dat hij iemand had aangereden. Wel had de Drachtster ‘gevaar of hinder’ veroorzaakt door omgekeerd in de auto te zitten en met de deur open door te rijden. De man had in eerste instantie een boete van 400 euro gekregen. De officier eiste hetzelfde bedrag. De rechter halveerde het bedrag en maakte er 200 euro van.