Medewerker fietsverhuur verdacht van verkrachting

Publicatie: di 10 september 2019 10.44 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige uit Slowakije afkomstige man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 31 mei bij Buren op Ameland een 24-jarige medewerkster van een strandtent heeft verkracht. De man zou de vrouw van de fiets hebben getrokken en in een droge sloot hebben verkracht. De Slowaak moest dinsdagmorgen voor de Leeuwarder rechtbank verschijnen. Aanvankelijk was de planning dat de zaak inhoudelijk behandeld zou worden. Dat ging niet door.

Werkzaam bij fietsverhuurder

Omdat advocaat Bert de Haan om aanvullend onderzoek heeft gevraagd, werd de zaak aangehouden. De verdachte, werkzaam bij een fietsverhuurder op het eiland, zou het slachtoffer na een bezoek aan discotheek Swinging Mill in Nes hebben verkracht. De vrouw was met een aantal collega’s op stap. Ze was eerder weggegaan en fietste alleen naar de camping waar ze verbleef.

Met fiets in de struiken gevallen

Onderweg zou ze door de verdachte, die die avond ook in de disco is geweest, zijn verkracht. De man heeft zelf verklaard dat de vrouw vrijwillig seks met hem heeft gehad. De aangetroffen sporen, de man zou onder meer gekrabd zijn door het slachtoffer, passen volgens officier van justitie Eelco Jepkema bij de toedracht zoals die door de vrouw is gegeven. De Slowaak had krassen op zijn lichaam, volgens hem kwam dat omdat hij met zijn fiets in de struiken was gevallen.

Camerabeelden discotheek

De rechtbank gaf toestemming om drie getuigen te horen, waaronder het slachtoffer en een man die haar als laatste heeft gezien voor ze verkracht zou zijn. Hij zou ook als eerste weer contact met haar hebben gehad na de verkrachting. De getuigen zullen gehoord worden bij de rechter-commissaris. Ook bepaalde de rechtbank dat camerabeelden van de Swinging Mill aan het dossier toegevoegd zullen worden. De rechtbank vond het niet nodig om de verdachte door een psychiater te laten onderzoeken. De man zit nog steeds in voorlopige hechtenis. Dat blijft zo tot de volgende zitting. Een datum is nog niet bekend.