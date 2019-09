Bewoonster seniorenflat steelt eten van buurvrouw

Publicatie: ma 09 september 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Ze was zwaar beneveld en ze had honger. En dus roofde een 63-jarige vrouw op 22 mei uit de koelkast van een buurvrouw in het seniorencomplex in Oentsjerk kaas, ham, spek en een maaltijdsalade. Ze wist waar de buurvrouw de reservesleutel verstopte, zei de vrouw maandag tegen rechter Monique Dijkstra. ‘We kwamen weleens bij elkaar op de koffie’. ‘Ik had behoorlijk gedronken, ik had honger en ik had niks meer in huis’, vervolgde ze.

Envelop met 3000 euro

Omdat ze onder invloed was, was ze niet meer in staat om naar de winkel te gaan. Ze wist dat de buurvrouw niet thuis was. De buurvrouw miste niet alleen de inhoud van haar koelkast, ze was ook een envelop met 3000 euro kwijt. De verdachte, ze woont inmiddels in Leeuwarden, ontkende dat ze het geld had gestolen. ‘Als ik 3000 euro had gehad, dan was ik wel op vakantie gegaan’, reageerde ze.

Banden ligfiets lek geprikt

De politie had haar woning doorzocht en ook wel wat geld gevonden, maar niet een paar duizend euro. Het ging om ruim 200 euro, waarvan het meeste een schenking was van de moeder van de verdachte. Officier van justitie Marco van den Broek concludeerde dat hij de diefstal van het geld niet kon bewijzen. Wat hij, naast de diefstal uit de koelkast, wel kon hard kon maken was dat de vrouw ook tot drie keer toe de banden van de ligfiets van de buurvrouw had lek geprikt.

Lege flessen in de fietstas

Ook dat ontkende de verdachte niet. Het was een soort wraakactie geweest omdat de buurvrouw in de seniorenflat pamfletten had opgehangen over wat de verdachte had gedaan. ‘Het waren teksten die niet zo leuk waren. Ik voelde mij daar pissig over. En ik was onder invloed’, zei de vrouw. Bovendien, zo beweerde ze, had de buurvrouw de achterband van haar fiets ook kapotgemaakt. ‘En ze had lege flessen in de fietstas gedaan’.

Emotionele schade

De reclassering adviseerde om aan de verdachte een alcoholverbod op te leggen. Ook moest ze zich laten behandelen. Die adviezen nam de rechter over. De vrouw kreeg een werkstraf van 60 uur en, als stok achter de deur, een voorwaardelijke celstraf van een maand. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 30 uur – voor de diefstal van twee flessen wijn – komt daar nog bovenop. De reclassering moet controleren of de vrouw zich aan het drankverbod houdt.

Dat de buurvrouw een schadevergoeding van haar wilde hebben, snapte ze niet. ‘Ik heb zelf ook emotionele schade gehad. Ik heb vijf dagen in de cel gezeten’. Dat had ze dan toch vooral aan zichzelf te wijten, wierp Dijkstra tegen. De rechter laakte de houding van de vrouw, die constant de schuld buiten zichzelf leek neer te leggen. ‘U doet alsof het u allemaal is overkomen. U bent degene die dit heeft veroorzaakt. De dingen overkomen u niet, het komt door uw eigen gedrag’.