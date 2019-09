Dokkumer schopt vriend ziekenhuis in: werkstraf

Publicatie: ma 09 september 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - ‘Ik ben totaal geen ruziezoeker’, zei een Dokkumer (23) maandag tegen politierechter Monique Dijkstra. De man zat echter niet voor niks in het beklaagdenbankje: tijdens de laatste Koningsnacht had hij op de Markt in zijn woonplaats iemand tegen het hoofd getrapt. Het slachtoffer lag op de grond toen de Dokkumer uithaalde en moest per ambulance afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Eigen maat ziekenhuis in geschopt

Het meest wrange was dat later bleek dat de Dokkumer zijn eigen maat het ziekenhuis in had geschopt. Hij was omstreeks vier uur ‘s nachts betrokken geraakt bij een ruzie tussen twee groepen. Hij had een paar klappen in het gezicht gekregen. ‘Toen ging het licht uit’, zei de Dokkumer. Dat gold ook voor zijn maat, de Dokkumer had hem letterlijk knock-out geschopt. De beelden verschenen de volgende dag op Dumpert.nl. Hij kon er amper naar kijken.

Nog steeds nachtmerries

‘Dit heb ik nooit zo gewild, niemand verdient dit. Het doet nog elke dag pijn, ik heb er nog steeds nachtmerries van’, zei de verdachte. Hij moest zelfs hulp zoeken om het een plekje te geven. Hij en het slachtoffer zijn nog steeds vrienden. De jongen liep een flinke hersenschudding op, maar wrok koesteren jegens de verdachte doe hij niet. ‘We hebben het nog altijd gezellig, ik ben blij dat hij mij heeft vergeven’, zei de Dokkumer.

Een heel ernstig delict

Op basis van de richtlijnen had officier van justitie Marco van den Broek een gevangenisstraf kunnen eisen. ‘Dit is een heel ernstig delict’. Hij deed het niet: de Dokkumer had een blanco strafblad en Van den Broek achtte bovendien een vrijheidsstraf ‘niet wenselijk’. Hij eiste een werkstraf van 120 uur. De rechter nam de eis over. Dijkstra zei nog wel dat ze ‘enorm was geschrokken’ van de uithaal. Hoewel de Dokkumer had gezegd dat hij niet bijster veel had gedronken, zag de rechter de alcohol toch als een belangrijke factor. ‘Ik zie in heel veel zaken dat het drinken van alcohol niet veel moois met zich meebrengt’.