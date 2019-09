Man (35) steelt van kennis en van zijn baas

Publicatie: ma 09 september 2019 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (35) die financieel krap zat en bovendien kampte met een drugs- en een gokverslaving, moest zich maandag bij de politierechter verantwoorden voor verduistering in dienstbetrekking en diefstal. De man kwam niet opdagen. Dat weerhield de rechter er niet van om hem te veroordelen tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De Burgumer werkte vorig jaar bij een handelsonderneming in Heerenveen.

Kachel kopen

Hij bleek geld achterover te hebben gedrukt dat hij van zijn baas had gekregen om een kachel voor het bedrijf te kopen. Behalve dat geld – 250 euro- had hij ook nog op oudjaarsdag gereedschap en allerlei materialen uit het bedrijf gehaald, die hij op Marktplaats te koop had gezet. De diefstal was door bewakingscamera vastgelegd. De eigenaar herkende zijn spullen meteen omdat het logo van zijn bedrijf er nog op stond.

Geld naar eigen rekening overgemaakt

Begin dit jaar heeft de verdachte van een kennis uit Drachten geld gestolen. De vrouw verleende de Burgumer tijdelijk onderdak. Terwijl zij zij in het ziekenhuis lag, bleek dat de Burgumer geld van haar bankrekening naar zijn eigen rekening had overgemaakt. De man had spulletjes van de vrouw naar het ziekenhuis gebracht, behalve de de bankpas. Hij had bijna 2600 euro naar zichzelf overgemaakt.

Open voor behandeling

Zelf had hij daar bij de politie over verklaard dat de vrouw haar pinpas en de code aan hem had gegeven. De man zit momenteel in een beschermd wonen-project. Volgens de reclassering is hij bezig zijn leven op de rit te krijgen en staat hij open voor behandeling van verslavingen. De rechter plaatste de Burgumer onder toezicht van de reclassering. Hij moet zich laten behandelen. Het geld dat hij naar zichzelf overmaakte, moet hij terugbetalen.