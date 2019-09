Simke Kloosterman Rintocht

Publicatie: zo 08 september 2019 22.38 uur

TWIJZEL - Dit weekend vond de derde editie van de Simke Kloosterman Rintocht plaats. Een wandelevenement dat georganiseerd is door Plaatselijk Belang Twijzel samen met het Simke Kloostermanlien en Stichting Date. Er konden routes gelopen worden van 5, 20 en 40 km. Het aantal wandelaars dat uiteindelijk deelnam was ruim 400.

Rond 7.00 uur gaf burgemeester Oebele Brouwer bij dorpshuis De Bining het startschot. Hierbij waren ook Simke Kloosterman en haar vader Jan Ritskes “zelf” aanwezig. Onderweg werden de wandelaars niet alleen getrakteerd op de prachtige omgeving waar Simke gewoond heeft, maar ook op muziek en theater bij de diverse stempelposten en langs de routes.

Aan de inwendige mens was ook gedacht. Bij de stempelposten waren o.a. koffie, thee, limonade, soep en versnaperingen te koop.

Artiesten die meededen waren trekzakspelers uit Ureterp en Inge Postma en de Wynpletters (ook trekzakspelers), Atsje Lettinga en het ZZP-koor. Atsje en haar koor waren gekleed in kostuums uit de tijd van Simke. Marcel Smit, Melle Leegstra, orgelspelers Cor Anjema, Pytsje de Jong en Jelle Dotinga, het zangduo Syta en Marije en Frerik de Swetser. Allen artiesten uit de Noordelijke Friese Wouden.

Bij diverse oversteekplaatsen stonden verkeersregelaars klaar, zodat de wandelaars veilig naar de overkant konden lopen. En ook medewerkers van het Rode Kruis en mensen van de EHBO waren paraat.

Het weer was de wandelaars gelukkig goed gezind ondanks dat er zware regen werd voorspeld. De werkgroep die het evenement heeft georganiseerd heeft heel veel complimenten gekregen over de organisatie, de verzorging en de routes. Last but not least willen we ook alle sponsoren en vrienden van Simke heel hartelijk danken voor hun bijdragen. Mede dank zij hen en de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet kunnen we daarom terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement.