OkÃ©-PC viert 25-jarig bestaan

Oké-PC viert 25-jarig bestaan

Publicatie: zo 08 september 2019 17.50 uur

BURGUM - Oké-PC bestaat vijfentwintig jaar. Op zaterdag 14 september wordt het jubileum gevierd met een feestelijke open dag in en bij de vestiging in Burgum met diverse demonstraties door bekende fabrikanten, speciale acties en een grote verloting. Eigenaar Ronald Zijlstra heeft er zin in: "Het wordt echt een hele happening. Iedereen is welkom om het jubileum met ons te vieren."

Vijfentwintig jaar geleden startten vader Jan en zoon Ronald Zijlstra Oké-PC. Inmiddels is het in de loop der jaren uitgegroeid tot een grote speler op ICT-gebied in Friesland. Samen met een team van zo'n 25 medewerkers zorgt Ronald Zijlstra ervoor dat systemen en netwerken in organisaties blijven draaien. Daarnaast is Oké-PC een belangrijke leverancier van computers en accessoires aan zowel bedrijven als consumenten.

De jubileumdag vindt plaats in de winkel in en op het parkeerterrein voor de winkel in Burgum. "De winkel in Dokkum is die dag gesloten, zodat wij het jubileum met het hele team kunnen vieren", zegt Zijlstra. "Ook grote fabrikanten zoals Acer en Asus zijn aanwezig." Voor gameliefhebbers is er een supersnelle game-pc en een formule 1 racesimulator. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen. Uiteraard is er voor iedereen een hapje en een drankje.

Bezoekers maken in een grote verloting kans op meerdere laptops, tablet, telefoons en printers. Daarnaast zijn er speciale acties, zoals 10% korting op alle laptops en een Epson-printer voor slechts 25 euro.

Meer info op de website: https://okepc.nl/25jaar

Oké-PC IT

Westersingel 49A

9251 HG Burgum

https://okepc.nl

?0511 200 200