Elfstedentocht Fiat 500 club

Publicatie: zo 08 september 2019 16.00 uur

DOKKUM -

Zondagmiddag kon je er in de binnenstad van Dokkum niet omheen, de Fiat 500. Op de Oostersingel stonden diverse Fiat 500 auto's, die gisteren en vandaag de elfstedenroute rijden. Ze doen de elfstedenroute, die voor de vierde keer werd gehouden, in twee dagen om goed van het Friese landschap te kunnen genieten. We hebben geen haast; "stadich oan foarût"

De 220 deelnemers startten gisteren in Leeuwarden voor de zuidelijke route van de "tocht der tochten". Vandaag ging de route vanuit Leeuwarden via Harlingen en Franeker op naar Dokkum. Vanuit Dokkum vertrokken de deelnemers richting Leeuwarden voor de finish.

De prachtige kleine wagentjes konden rekenen op veel publieke belangstelling.

FOTONIEUWS