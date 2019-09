Concours Hippique in Drogeham

Publicatie: zo 08 september 2019 13.00 uur

DROGEHAM - De eerste zaterdag in September is traditiegetrouw de datum voor Concours Hippique in Drogeham. Het was dit jaar een jubileum omdat het concours voor de 40e keer georganiseerd werd.

Ook gaven De Future Guys zaterdag act de presence. Het werd een show in geheel in Amerikaanse stijl gegeven. De wel bekende spectaculaire stunts uit de oude westernfilms en rodeo's kwamen tot leven.

Een groots Concours Hippique Festival zorgde voor het laatste slotakkoord. De organisatie wist artiesten als aatze, Ancora en als klapper Jannes te contracteren. De Guus Bokband zorgt ervoor dat het 'dak' er helemaal af gaat.

FOTONIEUWS