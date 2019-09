Oude ambachtendag bij de De Spitkeet.

HARKEMA - Oude ambachtendag bij de De Spitkeet.

Op zaterdag 7 september werd 7 op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema van 10.00 tot 17.00 uur de oude ambachtendag gehouden. Deze oude ambachtendag was nog groter dan voorgaande jaren. Zo waren diverse ambachtelijke demonstraties te zien met een professionele klokkenmaakster, handboekbinder, kalligraaf, klompenmaker, turf-maker, rietdekker, schapendrijver, houtbewerker, kantklosser, eendenkorfvlechter, touw-draaier, heideboendermaker en een spinner. Ook was er een oliemolen, oude gereedschap-pen, een glasatelier, een theeproeverij en een ijsmakerij. Een mobiele hout gestookte oven bakt het lekkerste verse brood voor u op een ambachtelijke manier net als vroeger. In één van vele kramen werd Fries aardewerk getoond. De Stichting Oud-Achtkarspelen gaf in-formatie over de historie. Op het park waren een rode poonroker en een imker actief. De Fean-ster Moune was aanwezig met diverse meelproducten. Ook verschillende soorten huisgemaak-te jam en met turf gerookte droge worst en spek werden aangeboden. Rondom, de pingo waren oude tractoren en Opel Blitzen te bewonderen en eveneens demonstraties van een old-timer-tractor met een maaibalk, zeisharen en maaien met de zeis. Tevens was er een toertocht van prachtige oude tractoren.

Bij de holwoning was de mollenvanger aanwezig en in de arbeidershuisjes waande men zich even honderd jaar terug in de tijd en werd men getrakteerd op bruine bonensoep en rog-gebrood met ‘greeuwkes’. In het ‘pikehok’ zat een poppendokter die kapotte poppen ter plaatse kon repareren. In de Mallemolen was de prachtige tentoonstelling ‘Trouwen en Rou-wen’. Een professionele fotograaf zet u op de foto in kleding van vroeger, tegen een kleine vergoeding. Voor de jeugd was er de bokkenkar voor een gratis ritje, de speeltuin, leuke spelle-tjes van vroeger en leuke workshops bij creatief JAS.

Nieuw was een Stabij- en Wetterhounparade, een hondenparade met uitleg van een kenner over deze type honden met een cultuurhistorische toelichting. Verder was er een stabij en wet-terhounshow-/keuring, een kleine jachtdemonstratie en waren er interviews.

En natuurlijk klonk de hele dag vrolijke muziek op het park. Zo waren er optredens verspreid over het gehele park van vele harmonicaspelers en waren er optredens bij het terras van onder andere De Swemmersjongers, de Beurtskippers en Popkoor Akkoord. De orgeldraaier Auke van der Meer was net als vorige jaren ook weer aanwezig. Op het overdekte terras en op het muziekplein kon men onder genot van een hapje of drankje genieten van de muzikale klan-ken en het uitzicht op het mooie park.

Heerlijke pannenkoeken met spek waren verkrijgbaar in de speciale tent op het park. Deze dag werd zoals gewoonlijk om 16.00 uur afgesloten met het boerenboelgoed, waar op heel veel mooie oude spulletjes kon worden geboden.

