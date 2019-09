Feestelijke optreden in Meckama State

Publicatie: za 07 september 2019 19.51 uur

KOLLUM - In verband met de viering van het 20 jarig Jubileum van Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum verzorgde het koor

zaterdagmiddag een optreden in Meckama State. De koorleden kwamen per boot aan bij Meckama State, na te zijn opgestapt in Dokkumer Nieuwe zijlen.

Na eerst een welkomstwoord van Geert Dijkstra en Martha Bijlstra werd een feestelijk programma verzorgd. Na de pauze werden de meezingnummers gezongen welke dan ook massaal werden meegezongen. Het Amusementskoor zong o.a. Sofietje, You are my sunshine, Hert fan Fryslân, Bye bye love maar ook De klok van Arnemuiden en It feintsje fan Menaam. Dit onder leiding van dirigent Hans Eijsink en de accordeonisten José Boon en Truida van Santen.

Na afloop werd het Amusementskoor “Haven in Zicht” bedankt door Martha Bijlstra van Meckama State. Per boot vertrok het koor weer terug naar Dokkumer Nieuwe zijlen. Dit optreden werd mede mogelijk gemaakt door Houthandel Barkmeijer.

