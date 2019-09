Kopstaart-botsing op De Drift in Drachten

Publicatie: za 07 september 2019 15.07 uur

DRACHTEN - Rond een uur of twaalf vond er zaterdag een kopstaart-botsing plaats op De Drift in Drachten. Hoe de aanrijding precies plaatsvond, is niet helemaal duidelijk. Wel dat de bestuurder van een Skoda achter op de Seat is gereden.

Er was bij deze aanrijding geen persoonlijk letsel. De zaak is onderling geregeld. Beide voertuigen liepen blikschade op.