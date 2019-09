Auto eindigt in bosjes op oprit A7 bij Drachten

Publicatie: za 07 september 2019 09.55 uur

DRACHTEN - Op de Wâldwei (N31) bij Drachten is zaterdagochtend een automobilist van de weg geraakt en in de bosjes tot stilstand gekomen. De man reed op de oprit naar de A7 en verloor in de bocht de macht over het stuur.

De hulpdiensten werden net voor acht uur opgeroepen voor het ongeval. Ook de brandweer werd opgeroepen maar deze hoefde niet in actie te komen. De automobilist is gecontroleerd in de ambulance maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De politie had tijdelijk een gedeelte van de weg afgesloten.

De auto raakte beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf.

