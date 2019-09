Auto slaat over de kop langs WÃ¢ldwei

Auto slaat over de kop langs Wâldwei

Publicatie: vr 06 september 2019 13.24 uur

OPEINDE - Een vrouw is vrijdag rond het middaguur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Wâldwei (N31) bij Opeinde. Door onbekende oorzaak kwam ze omstreeks 12.34 uur met haar voertuig in de berm terecht. De auto raakte een boom en kwam vervolgens op de kop in een greppel tot stilstand. Het ongeval gebeurde nadat ze een vrachtwagen wilde inhalen.

De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijstrook afgesloten voor het verkeer (Leeuwarden richting Drachten). Het verkeer had zo'n half uur vertraging ten tijde van het ongeval.

