Echtpaar Bron-Oosterhof 65 jaar getrouwd

Publicatie: vr 06 september 2019 12.28 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bracht vrijdag een bezoek aan het echtpaar Bron-Oosterhof uit Surhuisterveen. Zij vieren die dag, samen met familie en vrienden, hun 65-jarig huwelijksjubileum.



De heer Bron is geboren op 8 januari 1930 in Rottevalle. Mevrouw Bron-Oosterhof is geboren op 12 april 1931 in Wateren (Drenthe). Op 6-jarige leeftijd verhuisde zij met haar ouders naar Friesland. Het stel leerde elkaar kennen op de ULO in Drachten. Later trouwden ze en betrokken, vanwege woningschaarste in Rottevalle, tijdelijk een woning in Drachten. Nadat ze hier anderhalf jaar hadden gewoond, kochten ze alsnog een huis in Rottevalle. Het stel kreeg 2 dochter en 2 zoons.



De heer Bron begon met werken bij Gebroeders Bron, een eier- en fouragehandel. Na enige tijd besloot hij in deze branche voor zichzelf te beginnen. Dit werk deed hij tot aan zijn pensionering. Naast zijn werk was de heer Bron bestuurslid van de vereniging van Compagnons, is hij 70 jaar lid geweest van muziekvereniging Polyphonia en was hij lange tijd beheerder van het hertenkamp. Na zijn pensionering spendeerde hij vele uren aan schilderen.



Mevrouw Bron volgde na de huishoudschool in Drachten een opleiding tot lerares. Nadat ze deze opleiding had afgerond heeft ze een tijd haar moeder geholpen in het huishouden. Ook toen ze getrouwd was verzorgde ze het huishouden en deed ze de boekhouding en de nodige hand-en-spandiensten voor hun eigen bedrijf.



Daarnaast is ze sinds de oprichting al lid van de vereniging ‘Vrouwen van Nu’, voorheen genaamd de ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’. Deze vereniging organiseert verschillende activiteiten, waaronder vroeger ook het volksdansen; dat was altijd één van de favoriete bezigheden van mevrouw Bron.



Het echtpaar verkeert nog in goede gezondheid. Het 65-jarige huwelijk vieren zij op 6 september met familie en vrienden.

