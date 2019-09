Boete voor poepsmeren op hondenbaasje

Publicatie: vr 06 september 2019 12.05 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Hegebeintum (52) was het spuugzat dat een man uit een naburig dorp zijn hond telkens weer zijn behoefte liet doen voor zijn woning. Nadat de hond een drol had gedeponeerd, liep het baasje keer op keer door zonder de poep op te ruimen. ‘Ik heb hem er op aangesproken, het enige wat hij deed was mij uitlachen. Als je regelmatig hondenpoep op je erf vindt, gaat dat frustreren’, zei de man vrijdag tegen politierechter Gustaaf Wijnands.

Poep op de rug

Begin februari was de maat vol. Toen baasje en hond weer voor zijn woning stonden, stapte de verdachte met de schep in de handen naar buiten. ‘Ik heb eerst nog gezegd, waarom neem je je rotzooi niet mee?’ Vervolgens nam hij de drol op de schep en smeerde de poep op de rug van de hond en de rug van het baasje. ‘Ongelofelijk smerig’, vond officier van justitie Douwe Freerk Osinga.

Conflict van schoolpleinniveau

‘Ik begrijp niet waarom de hond het moest ontgelden. Dit is een conflict van schoolpleinniveau’, vervolgde de officier. De verdachte zei dat hij aan de baas van de hond had voorgesteld om de wijkagent erbij te halen, maar ook dat idee zou met hoongelach zijn ontvangen. De Hegebeintumer kreeg een schikking in de bus van 200 euro. Het poepsmeren was strafbaar en viel in de categorie ‘belediging’.

Vordering uit frustratie

‘Ik accepteer de straf’, zei de verdachte. Dat het hondenbaasje ook nog 100 euro smartengeld wilde, daar was de man het niet mee eens. In dat opzicht vond hij de rechter aan zijn zijde. ‘Dat klinkt meer als een vordering uit frustratie of een verkapte boete’. De schadeclaim werd afgewezen. Op basis van de richtlijnen van de rechtbank kreeg de Hegebeintumer een boete van 150 euro.

Niet in beroep

‘Ik ga niet in beroep’, zei man, voor hij de zittingszaal verliet. De officier had 200 euro geëist, ook hij gaat niet in hoger beroep. Het baasje had aangegeven dat de hond niet meer goed door de straat waar de verdachte woont durft te lopen. Volgens de Hegebeintumer viel dat wel wat mee. ‘Hij is nadien regelmatig door de straat gelopen. Dan stopt hij even en maakt hij een gebaar. Ik heb niet het idee dat de hond niet meer durft’.