Na twaalf jaar openingsfeest Vierstromenland

Publicatie: vr 06 september 2019 10.37 uur

SURHUISTERVEEN - Zaterdag 28 september belooft het een drukke dag te worden in de wijk Vierstromenland in Surhuisterveen. Na twaalf jaar in een bouwput te hebben gezeten, wordt dan eindelijk de wijk officieel door de wethouder van de gemeente Achtkarspelen.



Het plan voor Vierstromenland werd in 2004 vastgesteld. De verkoop van de woningen ging voorspoedig en in 2006 werden de eerste woningen al opgeleverd. In 2008 stagneerde de bouw vanwege de economische crisis. Er werd nog slechts een enkele woning verkocht en in 2010 kwam de verkoop stil te liggen.

Projectontwikkelaar MegaHome kwam in financiële problemen. Via executieverkopen in 2013 en 2015 werden 30 woningbouwkavels in Vierstromenland verkocht. In 2016 ging de projectontwikkelaar failliet.

In 2018 heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de overdracht van het openbaar gebied en kon er gestart worden met het 'woonrijp' maken van de wijk.

Er waren veel tegenslagen en de bewoners hebben veel geduld moeten hebben. Zij zijn dan ook heel blij dat alles nu wordt afgewerkt. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het herstraten van de weg, het aanleggen van stoepranden, inritten, lantaarnpalen, parkeerplaatsen en groen. De wijk ziet er al prachtig uit.

Er is geprobeerd zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen Daarom is er ook een fietspad aangelegd als ontsluiting naar De Haven, een parkje met o.a. een schelpenpad en picknickbank en meer verlichting.

Reden genoeg om te vieren dat deze fase ook afgerond is. Uiteraard met alle bewoners van de wijk maar ook zeker met de inwoners van Surhuisterveen.

"Onze vernieuwde wijk wordt op zaterdag 28 september om 14:00 uur geopend door de wethouder van de Gemeente Achtkarspelen.

Daarna zullen er tal van leuke activiteiten starten waaronder een rommelmarkt (geef je op via vierstromenland@gmail.com), springkussens, demonstratie winch surfen, ijskraam, hoogwerker, suikerspinnenkraam.

De activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.", aldus Esther Wiersma van de buurtvereniging Vierstromenland.