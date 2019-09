Huis van de maand: Janssenlaan 30 te Drachten

Publicatie: vr 06 september 2019 10.24 uur

DRACHTEN - Dit riante woonhuis met een grote bedrijfsloods (19x20m) is het visitekaartje van een gerenommeerd bouwbedrijf! Het geheel ligt op een prachtige plek in een werken en wonen plan met een bijzonder uitzicht over een brede waterpartij en een groenzoom. Zo kunt u vrij wonen optimaal combineren met werken op een voor uw bedrijf gunstige locatie. Ook de uitvalswegen naar de A7 en de Waldwei zijn gemakkelijk bereikbaar.

De indeling is als volgt:

Entree, hal met prachtig trappenhuis, nis voor garderobe en geheel betegeld toilet v.v. handwasbakje. Ruime 2-persoons slaapkamer met kastenwand en aansluitend een luxe, geheel betegelde badkamer voorzien van een douche, een wastafelmeubel en een wc. Sfeervolle, open woonkeuken met kookeiland en vaste wand voorzien van diverse inbouwapparatuur. Schuifpui en openslaande deuren naar zonneterras en achtertuin. Woonkamer met veel lichtinval en een prachtig uitzicht. Tevens beschikt de woonkamer over een moderne sfeerhaard.

Aansluitend aan de keuken is de bijkeuken met aansluitmogelijkheid voor wasapparatuur en een provisiekast. In de technische ruime zijn de apparatuur opgesteld die zorgen voor verwarming en de warm water voorzieningen. De garage is ca. 25m2 en heeft een watertoevoer en een elektrische overheaddeur. Aan de noordelijke gevel is een dubbele carport.

Op de 1e verdieping:

riante overloop met vaste kastenwand, geheel betegelde badkamer met dakkapel, ligbad, douche, wastafelmeubel en toilet. Ruime 2-persoons slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Aan de achterzijde zijn twee 1-persoons slaapkamer. Doorgang met inloopkast naar tweede 2-persoons slaapkamer.

Vaste trap naar 2e verdieping:

overloop en twee 1-persoons slaapkamers.

Dit energiezuinige huis (inhoud 1.200m3) kenmerkt zich door brede dakoverstekken, mooi bewerkte gootlijsten, speelse metselverbanden en geglazuurde dakpannen.

Geïsoleerde bedrijfsloods van 380m2! Deze loods kan nog op verschillende manieren ingericht worden met bijvoorbeeld kantoren of separate opslagruimtes.

Klik hier voor meer informatie, en maak snel een afspraak voor een bezichtiging!