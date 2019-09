Opening kantoorpand Talant â€˜Huize Sytzamaâ€™

Opening kantoorpand Talant ‘Huize Sytzama’

Publicatie: do 05 september 2019 19.16 uur

KOLLUM - Oud-wethouder Jan Benedictus en Auke Jelle Kingma, directeur van Talant Regio – Oost hebben het nieuwe Talant kantoor aan de Voorstraat 46 donderdagmiddag rond half 5 geopend. Na een korte toespraak van beide heren liep de officiële opening nogal wat vertraging op. Het was de bedoeling om met een hoogwerker een doek van de gevel trekken en zo de belettering ‘Huize Sytzama’ te onthullen.

Nadat beide heren in de hoogwerker waren geklommen ging het al snel mis, de hoogwerker ging door de beveiliging waardoor het alarm afging, “ach ja hij staat scheef”, werd er gezegd. Na een stukje verplaatsen van de hoogwerker stapten de mannen weer in voor poging twee, dit leek goed te gaan maar een beetje meer op hoogte ging wederom het alarm af. De hoogwerker ging niet meer omhoog en ook niet omlaag. Midden op de de Voorstraat kwamen auto’s hierdoor vast te zitten. Na een kleine twintig minuten lukte het de chauffeur van de hoogwerker het bakje te laten zakken en verlieten Jan Benedictus en Auke Jelle Kingma de hoogwerker. Na dit oponthoud heeft de chauffeur van de hoogwerker zelf het doek van de gevel mogen trekken. Daarna kon iedereen dit bijzondere oude gemeentehuis van binnen bekijken.

Bedrijvigheid

Huize Sytzama is in 1805 gebouwd voor raadsheer Willem van Sytzama en werd in 1895 door de gemeente gekocht als gemeentehuis. In 2003 verhuisde het gemeentebestuur naar Westenstein en het pand kwam jarenlang leeg te staan. Nu is er eindelijk weer bedrijvigheid te merken. Het restaureren, de aankleding en de inrichting zijn met buitengewone zorgvuldigheid gedaan, gebruikelijk voor een rijksmonument als deze. Eric Kooistra uit Dokkum is de huidige eigenaar en Talant huurt de bovenverdieping.

Sociaal ondernemer gezocht

Voor de ruimtes op de begane grond wordt nog een invulling gezocht. Gedacht wordt aan een horecagelegenheid met een sociaal karakter. De wens is namelijk om cliënten van Talant mee te laten helpen in deze nieuwe onderneming.

FOTONIEUWS